В Степновской райбольнице приобрели спирограф для углубленной диспансеризации переболевших COVID-19

В райбольнице Степновского округа появился спирограф - прибор для измерения и вычисления показателей верхнего дыхания. Спирометрия помогает выяснить возможность легких насыщать кислородом ткани организма, это одно из важных мероприятий, проводимых в рамках углубленной дополнительной диспансеризации постковидных больных. Аппарат связан с компьютером, так что с помощью специальных программ врач может определить тяжесть перенесенного заболевания и скорректировать дальнейшую медицинскую помощь.

Как сообщили в администрации Степновского округа, эту процедуру прошли пока только 15 человек, в дальнейшем ею планируется охватить всех ставропольцев, перенесших болезнь.

Как мы уже писали ранее, переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризацию в 45 медучреждениях Ставропольского края.

Первый этап предусматривает общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, рентген грудной клетки, а также спирометрию.

При необходимости пациенты проходят второй этап диспансеризации: эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Прием перенесших COVID-19 граждан на углубленную диспансеризацию проводится по графику, включая вечернее время и субботу, напомнили в краевом минздраве.