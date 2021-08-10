Политологи высоко оценили проекты главы Ставрополья на встрече с президентом России

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он презентовал план развития Кавминвод, а также поговорил насчет их финансирования.

По словам политолога Виктора Потуремского, Владимиров пришел на встречу с четко проработанными проектами и осознанием того, что нужно региону. Поэтому он получил ожидаемую поддержку со стороны главы государства.

- И у губернатора, и у региона есть безусловный успех, и тут надо понимать, что губернатор не просто приходит и просит помощи. Надо же доказать свою состоятельность, готовность эти проекты реализовать. Вот в этом случае это ровно такая ситуация. И поэтому, на мой взгляд, прогноз по реакции президента в ситуации Ставропольского края может быть только позитивным, - заявил Потуремский.

А политолог Павел Данилин уверен, что в этой встрече немаловажен именно политический аспект. На его профессиональный взгляд, Путин показал расположенность и доверие к Владимирову и, соответственно, всему региону.