В КЧР появятся две установки производства кислорода за 50 млн рублей

Власти Карачаево-Черкесии установят два аппарата по производству кислорода для ковид-госпиталей. Республика попала в перечень регионов, которым федеральные власти помогут с приобретением аппаратов.

- В частности, Карачаево-Черкесии планируется выделить из федерального бюджета 50 млн рублей, - заявил министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов.

Каждая из установок сможет производить около двух тонн кислорода. Скорее всего, они появятся в регионе к сентябрю.

Напомним, во Владикавказе 9 августа 2021 года прогремел скандал: 9 человек погибли в республиканской больнице после отключения кислорода. Причиной стал прорыв основной (и единственной) трубы, по которой поступал кислород.

Главного врача больницы уже задержала полиция. Ему вменяют халатность.