Сергей Меняйло: давление кислорода в больнице Владикавказа снова падает

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в Республиканской больнице скорой помощи упало давление кислорода, которые получают пациенты. Работы по проведению новой трубы закончатся только через два часа.

Складывается опасная ситуация. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что запасов кислорода в больнице хватит только на 20 часов.

- С учетом того, что вчера в республику поступили машины из Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, запас кислород по РКБ СМП составлял 20 часов. Плановую поставку из Краснодара ожидаем, - заявил представитель Минздрава.

Сейчас из Краснодара везут большую партию кислорода, но нет уверенности, что они приедут вовремя.

- Учитывая, что машина находилась длительное время в пробке, такой уверенности нет, - заявил тот же представитель ведомства на совещании с Меняйло.