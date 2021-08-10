Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил проверить подачу кислорода в больницах

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в больницах региона регулярно проверяют систему работы подачи кислорода. Нет оснований подвергать сомнениям работу учреждений, но в регионе продолжат проверки.

- В каждой больнице работают инженеры, которые контролируют использование систем высокого давления и способны оперативно устранять неполадки оборудования. Алгоритмы действий в случае возникновения проблем с подачей кислорода разработаны. Проверки состояния кислородного оборудования проводятся регулярно. Очередные пройдут до конца этой недели, - заявил Владимиров.

Напомним, 9 августа 2021 года в Северной Осетии произошло аварийное отключение кислорода. В итоге от этого погибли 9 пациентов больницы. Главврача учреждения уже задержала полиция, его подозревают в халатности.