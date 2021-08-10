Минздрав Кабардино-Балкарии проведет дополнительную проверку систем подачи кислорода

В министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии сообщили, что специалисты проведут внеплановую проверку всех больниц на исправность работы системы подачи кислорода.

- Мы решили еще раз все перепроверить и удостовериться, что все у нас в исправном состоянии, чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций, - заявил заместитель министра здравоохранения КБР Марат Кармов.

Кислородные трубы могут быть проложены над землей и под ней. Если в первом случае довольно легко диагностировать и чинить неполадки, то во втором это крайне сложно. Это и стало еще одним фактором инцидента 9 августа 2021 года во Владикавказе.

Напомним, в Ставропольском крае тоже пройдут проверки после смерти 9 пациентов в больнице Северной Осетии. Произошло аварийное отключение кислорода, а резервной трубы не оказалось.