Еще 20 тонн кислорода доставили в больницу Северной Осетии из Краснодара

Еще 20 тонн кислорода доставили в больницу Северной Осетии, где из-за прорыва магистральной линии подачи кислорода погибли 11 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Уже завершены работы на месте прорыва магистральной линии, проводится тестирование работы всей системы. Пациенты реанимации обеспечены кислородными баллонами.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в Республиканской больнице скорой помощи Владикавказа устранили прорыв основной кислородной трубы. Теперь пациенты имеют бесперебойный доступ к основным ресурсам.