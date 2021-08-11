Глава Северной Осетии дал три дня на обеспечение больниц кислородными станциями

Руководитель республики призвал докладывать только правду

После трагедии в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, где из-за кратковременного сбоя в подаче кислорода погибли люди, глава Северной Осетии провел заседание Оперативного штаба. Сергей Меняйло выразил соболезнования родным и близким умерших пациентов и потребовал от министерства здравоохранения региона в течение трех дней укомплектовать больницы кислородными станциями.

Руководитель республики заявил, что главная задача - выяснить причины случившегося и сделать все для недопущения подобных происшествий в будущем. По словам Сергея Меняйло, в кратчайшие сроки будет установлено: кто и когда привез емкости с кислородом в КБСП, есть ли на них документы и почему в больнице не оказалось резервной линии подачи газа, хотя деньги на нее были выделены. Будет дана оценка выполнению своих обязанностей руководством больницы, лицами из Минздрава, Росздравнадзора и Ростехнадзора.

- Поставки кислорода в республику должны быть регламентированы. Минздраву необходимо определить точный их график. Минмпром, осуществляйте контроль: как машина доехала до завода, как загрузилась и выехала обратно. И если есть риск того, что кислород не будет вовремя доставлен, немедленно докладывайте, – потребовал руководитель республики, - потребовал Меняйло.

Сергей Меняйло обратил внимание главного врача СОГМА Татьяны Цидаевой на необходимость развертывания дополнительных коек для пациентов с коронавирусом на базе медучреждения в случае ухудшения ситуации. И призвал всех говорить и докладывать правду.

- Если есть тревожные сигналы, нужно своевременно их озвучивать и решать. За сокрытие фактов должностные лица будут нести ответственность, - предупредил глава Северной Осетии.