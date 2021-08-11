В Буденновске пропал подросток со шрамом

Пропавшему Артему Юшину на вид 14-16 лет. Фото: ГУ МВД по СК

В Ставропольском крае три дня назад пропал подросток. Как уточнили сайту stav.kp.ru в отделе полиции по Буденновскому району, Артем Юшин ушел из дома по адресу: Буденновск, ул. Прикумская, 28 еще 8 августа 2021 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Артему Юшину - 15 лет. В день исчезновения он был одет в коричневую футболку, шорты до колена такого же цвета и черные тапочки. Парень - худощавый, русоволосый, ростом около 160-170 см. У него есть особая примета - шрам на правой голени. Он остался после того, как подросток получил термический ожог.

Если вам известны какие-то детали, связанные с пропажей Артема, или вы знаете, где он находится сейчас, сообщите имеющуюся у вас информацию в дежурную часть по телефонам: 8-928-009-09-99 либо же 02 (112 - с сотового телефона, звонок бесплатный).