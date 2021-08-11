В Пятигорске 73-летний турагент-рецидивист развела клиента на деньги

История о том, как 73-летьняя пенсионерка любила отдыхать за чужой счет. Правда, для этого она не заводила знакомства и не проходила круги конфетно-букетного периода. Она устроилась работать в турагентство, куда пришел за путевкой житель Пятигорска.

Пенсионерка выбрала ему подходящий вариант отдыха. Мужчина должен был отдохнуть в одной из стран Средиземноморья. Он перевел турагенту 76 тысяч, но отдохнуть не удалось.

Однако через некоторое время из-за ограничительных мер поездка отложилась, а вскоре и вовсе выяснилось, что денежные средства были попросту присвоены сотрудницей агентства, и по факту оплата нигде не прошла. Более того, оказалось, что женщина не имела право подписывать договор и принимать деньги за путевку.

Через некоторое время из-за ограничительных мер поездка отложилась. А потом выяснилось, что эти деньги пожилая сотрудница турагентства присвоила себе.

И это еще не все: оказалось, что пенсионерка не имела право подписывать договор и принимать деньги за путевку. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Более того, злоумышленница ранее уже была привлечена к уголовной ответственности за подобное деяние.