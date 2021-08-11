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Происшествия11 августа 2021 13:25

На Ставрополье завершены поиски пропавшего подростка со шрамом

Школьник пропал три дня назад
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье завершены поиски пропавшего подростка со шрамом. Напомним, три дня назад пропал школьник.

Как уточнили сайту stav.kp.ru в отделе полиции по Буденновскому району, Артем Юшин ушел из дома по адресу: Буденновск, ул. Прикумская, 28 еще 8 августа 2021 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Артему Юшину - 15 лет.

В день исчезновения он был одет в коричневую футболку, шорты до колена такого же цвета и черные тапочки.

Парень - худощавый, русоволосый, ростом около 160-170 см. У него есть особая примета - шрам на правой голени. Он остался после того, как подросток получил термический ожог.

11 августа в пресс-службе регионального управления МВД России сообщили, что пропавший накануне Артем Юшин самостоятельно вернулся домой. Мальчик находился в пределах города. Установлено, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось.