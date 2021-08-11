После гибели пациентов в больнице Владикавказа назначен новый главврач

В Северной Осетии назначили временно исполняющего обязанности главного врача госпиталя, в котором после аварийного отключения системы подачи кислорода скончались пациенты. Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи возглавил Олег Томеев, сообщили в региональном минздраве. Он уже руководил этой больницей во Владикавказе с мая 2020 года по март 2021-го. Ранее главного врача КБСП Владимира Плиева задержали по подозрению в халатности.

Напомним, что 9 августа произошел подземный прорыв кислородной трубы за территорией COVID-госпиталя. Из-за остановки подачи газа в реанимационном отделении в тот вечер скончались 9 пациентов. Еще двое умерли позже, одну смерть не связывают с аварией на кислородной станции, точную причину второй предстоит выяснить.

Следственный комитет республики расследует уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Глава Северной Осетии заявил, что проверяется информация о ненадлежащем монтаже кислородных труб. Выясняется также, почему в больнице не было резервной линии, хотя деньги на нее больница получила.

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