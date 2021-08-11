«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения скважин городских водозаборов в Северной Осетии

Всего до конца года «Россети Северный Кавказ» направят на ремонтную кампанию в Северной Осетии порядка 204 млн рублей

«Россети Северный Кавказ» завершили плановый ремонт оборудования на подстанции 35 кВ «Редант» в пригороде Владикавказа. Ключевой питающий центр Северной Осетии эксплуатируется с 60-х годов.

От бесперебойной работы энергообъекта зависит надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей Владикавказа, а также социально значимых объектов - скважин Редантского и Балтинского водозаборов, обеспечивающих водой столицу республики.

Среди основных работ на подстанции – ремонт силовых трансформаторов, выключателей и разъединителей.

Кроме того, энергетики провели профессиональные испытания оборудования. Мероприятия реализованы в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства региона к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок силами персонала филиала «Севкавказэнерго».

Всего до конца года «Россети Северный Кавказ» направят на ремонтную кампанию в Северной Осетии порядка 204 млн рублей.