Показал своего попугая: за что Кадыров стал лучшим мобильным репортером Чечни

Скрин-фото: личная страница главы Чечни в соцсети

Мобильный репортер Рамзан Кадыров стал первым в конкурсе на лучшую съемку среди журналистов чеченской телекомпании. О победе главы республики рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, его наградивший. Кадыров получил премию в размере 45 тысяч рублей за эксклюзивный качественный контент.

Руководитель региона, заметили в министерстве, неоднократно выступал на чеченской телерадиокомпании, присылая ролики из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях. Один из сюжетов Кадыров снял в своей резиденции, показывая обитающую в его саду живность. Глава Чечни познакомил подписчиков с попугаем.