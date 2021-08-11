В Ставрополе составят огромный флаг России из автомобилей: как присоединиться к акции

Флешмоб пройдет в День российского флага. Фото: молодежный центр «Патриот»

22 августа 2021 года в Ставрополе пройдет акция «Авто-флаг», посвященная Дню российского флага. На одной и городских площадок соберутся владельцы автомобилей трех цветов - белого, синего и красного - и составят триколор.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо до 19 августа подать заявку через Google-форму.

Как уточнили сайту stav.kp.ru в молодежном центре «Патриот», который выступил организатором флешмоба, схема построения автомобилей для Автофлага появится позже.

Напомним, что в нашем крае часто проходят автопробеги, посвященные разным датам и событиям. Например, каждый год к 9 мая на Ставрополье проводят акцию памяти «Эх, путь-дорожка фронтовая».

Она проходит в формате автопробега по всему региону. Так, в 2021 году на дороги выпустили несколько ретромоделей. Их водители побывали в 147 населенных пунктах края, где проходили патриотические мероприятия в честь Дня Победы.

Полюбился жителям Ставрополя и традиционный красочный флешмоб — «Автоелка». Его проводят в краевом центре каждый год в преддверии новогодних праздников. Так, в этом году декабрьским вечером возле рынка «Южный» более 200 автомобилей с зажженными фарами выстроились в главный символ праздника — елку.

Процесс парковки автомобилей и красочный результат снимали два квадрокоптера и несколько штатных видеокамер. Кадры с «Автоелки» разлетелись по всем соцсетям и получили живой отклик и поддержку пользователей. Некоторые предложили организовать такой флешмоб и для большегрузов.

Кстати, флешмоб Ставрополя поддержал и регион Кавказских Минеральных вод. В Ессентуках из сотен автомобилей выстроили не только «Автоелку», но и «Автозвезду».