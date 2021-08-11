«Умный Невинномысск» стал образцом в галерее Минстроя России

Невинномысск претендует на звание самого безопасного города Ставрополья

Невинномысск стал первым городом Ставропольского края, который появился на карте Минстроя РФ с эталонными примерами объектов благоустройства и цифровизации. Как рассказал глава города Михаил Миненков на своей странице в Instagram, в галерее разместили рассказ о промышленной столице региона, ее панорамы и фильм «Азбука ЖКХ. Умный Невинномысск» с лучшими преображениями города.

Невинномысск, отмечает Миненков, с его передовой системой видеонаблюдения претендует на звание самого безопасного города Ставрополья. Половина из 500 установленных в нем камер - интеллектуальные, со встроенной системой аналитики. Они способны самостоятельно определять и передавать в ситуационный центр информацию о любом внештатном «сценарии».

Как заметил директор Регионального информационно-аналитического центра Ставропольского края Сергей Рудометкин, в местах, где были установлены видеокамеры, сократилось число хулиганств и вандализма, уличная преступность стремится к нулю. Дорожная безопасность, с его слов, тоже благодаря этому вышла на новый уровень.

Напомним, Невинномысск успешно апробировал один из сегментов единой системы «Умного города» - энергоэффективные технологии электроснабжения. Город стал пилотной площадкой, на которой был реализован краевой энергосервисный контракт. Его конечная цель - энергосбережение и повышение эффективности использования ресурса при эксплуатации объектов наружного освещения города для муниципальных нужд.