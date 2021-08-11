Глава КЧР Рашид Темрезов принял участие в проекте Всероссийского общества «Знание»

Рашид Темрезов отметил важность участия в проекте Всероссийского общества «Знание»

Сегодня в Карачаево-Черкесии глава республики Рашид Темрезов принял участие в образовательном проекте Всероссийского общества «Знание». В рамках проекта в КЧР приехали школьники из разных уголков страны – участники движения «Большая перемена».

Рашид Темрезов выступил для ребят в качестве экскурсовода и лектора, познакомив их с уникальным объектом – крупнейшим в стране и Евразии оптическим телескопом специальной астрофизической обсерватории РАН.

Интересные детали и факты о жизни астрофизиков, устройстве оптических инструментов и научных открытиях, сделанных на базе САО РАН, рассказал директор обсерватории Геннадий Валявин. Организацией мероприятия занималось министерство образования и науки республики.

- Мне очень приятно, что крупнейшая общественная организация гуманитарного характера общество «Знание» пригласила меня в качестве лектора. Перезапуск общества «Знание», который стартовал по инициативе президента Владимира Путина, прекрасно отражает готовность и стремление государства и общества к новаторству в образовании, качественному развитию интеллектуального и творческого потенциала нашей молодежи, - отметил Темрезов.

Руководитель КЧР добавил, что ребят, особенно желающих связать свою жизнь с наукой, нужно знакомить с огромным интеллектуальным потенциалом нашей страны непосредственно на местах. Подчеркнув, что Карачаево-Черкесия - это астрофизический центр России.

- Многим очень интересно приезжать сюда. Немало у нас и других таких объектов, с которыми детей надо знакомить. Я думаю, что это очень серьезное подспорье для выбора своей будущей профессии. Это классная история, которую надо только развивать. Объекты, инфраструктура, люди, ученые - все это есть в нашей стране, - прокомментировал глава республики Рашид Темрезов важность участия в проекте Всероссийского общества «Знание».