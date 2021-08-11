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Происшествия11 августа 2021 16:21

Молодой ставрополец зарезал сожителя матери во время пьянки

Обиженный подозреваемый около 10 раз ударил ножом в туловище потерпевшему
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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28-летний житель села Пелагиада подозревается в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, вечером 6 августа в одном из домов села Пелагиады подозреваемый распивал спиртые напитки с сожителем матери. Между мужчинами произошел словесный конфликт.

Во время ссоры 52-летний мужчина высказывал грубые оскорбления. Обиженный подозреваемый вооружился ножом и около 10 раз ударил по туловищу потерпевшего От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.