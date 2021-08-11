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Происшествия11 августа 2021 16:57

Первый замглавы администрации города Лермонтов подозревается в превышении должностных полномочий

Против Олега Федорова возбудили уголовное дело
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Первый замглавы администрации города Лермонтов подозревается в превышении должностных полномочий. Против Олега Федорова возбудили уголовное дело.

Якобы он мог самостоятельно принимать решение об отчуждении муниципального имущества. Об этом «КП» сообщил собственный источник.

Напомним, Федоров по совместительству руководил управлением ЖКХ администрации города.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что полиция Северной Осетии задержала главного врача Республиканской больнице скорой помощи Владимира Плиева. В следственном комитете подтвердили эту информацию и добавили, что мужчина подозревается в халатности.