Депутат Госдумы приехал на Ставрополье с рабочим визитом по аграрному вопросу

Владимир Кашин и его однопартийцы Фото: Роман ЛАВРУХИН

В Ставропольский край прилетел депутат Государственной Думы от КПРФ, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. Рабочий визит приурочен к реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

Инициативу утвердили в 2019 году. Программу выполнят в течение пяти лет - с 2020 по 2025 год.

- Программа касается судеб более 37 млн человек. Это целый комплекс вопросов, затрагивающих социальное обеспечение, медицинскую помощь, образование, жилищное и дорожное строительство, газопровод и интернет. Задача - приблизить уровень жизни села к городскому, - обозначили представители КПРФ.

В регионе Кашин пробудет два дня. За это время он встретится с губернатором Владимиром Владимировым, спикером думы Ставрополья Геннадием Ягубовым, а также с местными специалистами-аграриями. Кроме того, в планах депутата обсудить проблемные вопросы с учеными и работниками Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра, Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства и Ставропольского государственного аграрного университета.

На пресс-подходе Кашин отметил, что программа особенно касается Ставропольского края, поскольку большая часть населения региона - жители сел.