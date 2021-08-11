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Общество11 августа 2021 19:33

Школьники Ставропольского края выйдут 1 сентября на очную учебу

60% работников учреждений привились от коронавируса
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Пресс-служба губернатора Ставропольского края сообщила, что новый учебный год начнется без опозданий и в привычном очном формате. Школьники смогут прийти в классы и учиться, как раньше, за некоторыми исключениями.

- Планируется, что учеба начнется, как обычно, 1 сентября в очном режиме с соблюдением действующих мер противоэпидемической защиты, - сказано в сообщении.

На настоящий момент 700 из 790 школ готовы к новому учебному году. Около 60% рабочего коллектива всех учреждений вакцинировались от коронавируса. Также до 1 сентября иммунизируются тысячи учителей.

За прошедшие сутки на Ставрополье заразились еще 340 человек. Число зараженных достигло 68222. Вместе с тем, в минувшие сутки было и несколько летальных случаев. За вчерашний день скончались 10 пациентов.