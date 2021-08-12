12 ставропольцев скончались от коронавируса за сутки

Вчера еще 237 выздоровевших выписаны из-под меднаблюдения. В целом количество пациентов, которые справились с болезнью, приблизилось к значению 59 тысяч человек.

Продолжается тестирование на COVID-19, ежедневно выявляются новые случаи заражения.

Зарегистрированы они и вчера. За сутки диагноз подтвердился у 342 человек. Число зараженных достигло 68564.

За сутки скончались еще 12 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этихлюдей. Число умерших в регионе достигло 1998.