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Общество12 августа 2021 8:28

За сутки на Ставрополье коронавирусом заразились 342 человека

Число заболевших достигло 68564
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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За сутки на Ставрополье коронавирусом заразились 342 человека. Число заболевших достигло 68564. Из хороших новостей – выздоровели за вчерашний день 237 человек. Всего болезнь смогли победить 58974.

К сожалению, продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались 12 человек. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Остановить пандемию поможет только вакцинация. Прививки против коронавируса первым компонентом вакцины в нашем крае сделали 594 тысячи человек, а 491 тысяча из них уже завершили иммунизацию, получив и второй компонент, - написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в сети.

В резерве в крае более 100 тысяч доз вакцины первого компонента. Прививочная кампания продолжается.