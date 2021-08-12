Ставрополь готовится болеть за паратриатлонистку Анну Бычкову

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Жительница Ставрополя Анна Бычкова вместе со своим тренером Сергеем Бобрышевым уже проходит заключительный этап подготовки к XVI Паралимпийским летним играм в Токио. Напомним, они начнутся 24 августа. Спортсменка вошла в состав сборной России по паратриатлону.Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Анна Бычкова – мастер спорта, семикратная чемпионка России, призер международных соревнований, обладательница бронзовой медали чемпионата мира 2016 года в Нидерландах. Ставропольская спортсменка стояла у истоков паратриатлона. Она первая из россиян приняла участие в международном старте в 2011 году в Китае.

На днях в Паралимпийском комитете России спортсмены - триатлонисты получили экипировку. Сейчас перед Паралимпиадой команда тренируется во Владивостоке.

Ранее сайт stav.kp.ru писал про нашего земляка, спортсмена Евгения Кузнецова. Евгений Кузнецов родился 12 апреля 1990 года в Ставрополе. Именно там, его мама Марина Кузнецова впервые повела четырехлетнего сына в бассейн. С тех пор, как признается журналистам Евгений, плавание стало его стихией. Уже в пять лет мальчик уже полностью освоил все азы прыжков в воду.

В шесть лет Евгений попал к тренеру Валентине Решетняк, у которой занимался длительное время. Суровые тренировки и стабильные занятия вскоре принесли свои плоды. В первых крупных соревнованиях Евгений участвовал в 9 лет возрасте, где сразу же завоевал бронзовую награду.

В 2016 году за выступлением Евгения Кузнецова в прыжках в воду с 3-метрового трамплина на Олимпиаде в Рио следили сотни тысяч земляков у своих мониторов и больших экранов, установленных на площадях Ставрополя, Пятигорска и Кисловодска. Ранее сайт писал, что в доме спортсмена в этот день телевизор не включали. Его мама призналась, что очень переживает, нервничает во время состязаний, поэтому не смотрит их. Сын после звонит и все рассказывает.

Правда, спустя годы, корреспонденты «КП» снова позвонили маме спортсмена. На этот раз, 28 июля 2021 года Евгений Кузнецов с напарником Никитой Шлейхером выступали на Олимпийских играх в Токио. Мама Евгения ответила, что всегда смотрит все соревнования сына от начала до конца:

- Правда, я сейчас нахожусь на работе, работаю реаниматологом в реанимации Ставрополя, поэтому не могу всецело болеть за сына. Во мне нуждаются также пациенты, - тихо поделилась Марина Кузнецова в телефонном разговоре.

В тот день, к сожалению, пловцы заняли последнее, восьмое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Токио. Результат россиян по сумме шести попыток составил 331,08 балла.

До последнего прыжка они претендовали на бронзовые медали, но получили 0,00 баллов за финальный прыжок. Шлейхер допустил ошибку во время отталкивания, не сделал элемент и упал лицом в воду. С третьего места наш дуэт сразу опустился на последнюю строчку в турнирной таблице.