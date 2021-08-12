Энергетики «Россети Северный Кавказ» обеспечат энергоснабжение самой крупной школы в Арзгирском округе Ставрополья

Работы по технологическому присоединению новой школы планируется завершить в будущем году

Специалисты «Россети Северный Кавказ» приступили к реализации проекта по технологическому присоединению к электрическим сетям новой школы в районном центре Арзгирского муниципального округа Ставрополья. Для обеспечения электроэнергией нового объекта в с. Арзгир энергетики филиала «Ставропольэнерго» построят две новые линии электропередачи от существующих ВЛ 10 кВ. Их общая протяженность составит порядка 300 метров.

Также специалисты установят на границе земельного участка заявителя трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 400 кВа каждый, произведут монтаж коммутационных аппаратов 10 кВ для присоединения новых ЛЭП и обеспечат организацию учета электроэнергии в распределительном устройстве 0,4 кВ.

«Социально значимому объекту будет обеспечена максимальная мощность в объеме 323 кВт, с учетом существующей – 94,5 кВ, и вторая категория надежности - то есть школа будет обеспечена двумя независимыми источниками энергоснабжения, что сводит к минимуму вероятность отключений света.

Центром питания энергопринимающих устройств учебного заведения станет подстанция 110 кВ «Арзгир», - уточнил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. Работы по технологическому присоединению новой школы планируется завершить в будущем году.

На реализацию данного проекта компания направит более 3 млн рублей. Отметим, что это самая крупная школа в Арзгирском округе Ставропольского края. После сдачи в эксплуатацию нового образовательного объекта в нем смогут обучаться почти 500 детей. Появятся дополнительные рабочие места.

В рамках программы комплексного развития сельских территорий новая школа строится на месте старого здания, которое функционировало более 70 лет. За долгие годы эксплуатации общеобразовательное учреждение обветшало, в связи с чем возникла потребность в возведении нового объекта.