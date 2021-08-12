Пятигорчанин ответит за жестокое избиение знакомого

В Пятигорске бытовой конфликт закончился дракой, в которой потерпевший получил серьезные повреждения. С места происшествия мужчину доставили в больницу.

Полицейские опросили 46-летнего пострадавшего и возможных свидетелей происшествия. Злоумышленником оказался 26-летний ранее неоднократно судимый злоумышленник.

Его доставили в отдел полиции, где он признался, что в момент конфликта был ослеплен эмоциями.

Удар в область головы заявителя оказался настолько сильным, что он потерял равновесие и упал, ударившись затылком об асфальт. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Медицинская экспертиза показала, что здоровью мужчины причинен тяжкий вред. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».