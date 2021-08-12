Минздрав Ставрополья прокомментировал ситуацию с поставками кислорода в больницы края

В больницах Ставрополья регулярно проводятся проверки кислородного оборудования, систем подачи кислорода, а также дополнительные инструктажи персонала. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В 2020-2021 годах дополнительно проведены работы по установке кислородных газификаторов и кислородных станций на сумму 228 млн рублей, а также линий кислородоснабжения в медорганизациях, где проходят лечение больные COVID 19.

На сегодняшний день помощь коронавирусным больным в стационарных условиях оказывают 39 больниц. По информации регионального Минздрава, все они обеспечены кислородными установками.

В каждой больнице есть резервные системы подачи кислорода. Более того, в крае создан дополнительный, «маневренный», фонд из 50 кислородных концентраторов, которые могут быть направить в любую из больниц, если в этом возникнет потребность.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что за сутки на Ставрополье коронавирусом заразились 342 человека. Число заболевших достигло 68564. Из хороших новостей – выздоровели за вчерашний день 237 человек. Всего болезнь смогли победить 58974.