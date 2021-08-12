В Ставропольском крае к учебному году от коронавируса привились около 60 % учителей

На Ставрополье к новому учебному году активно готовятся школы и детские сады. Планируется, что учеба в нашем крае 1 сентября начнется в очном режиме. При этом будут соблюдаться все необходимые меры эпидбезопасности.

На сегодняшний день 700 из 1790 учреждений полностью готовы открыть свои двери для ребят. Так, иммунизацию от Covid-19 уже прошли около 60 % учителей и сотрудников школ. Еще 9,5 тысяч педагогов планируют вакцинироваться в ближайшее время.

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 11 августа получили 594755 человек.

За последние сутки +4900 человек. Вторым компонентом в Ставропольском крае привились уже 491442 человека. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 6825 человек больше.