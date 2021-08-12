На Ставрополье получили очередную партию «Спутник Лайт». По словам медиков, «Спутник Лайт» очень похож на первый компонент «Спутник V». В отличие от других вакцин «Спутник Лайт» - однокомпонентный препарат.

То есть, для формирования иммунного ответа достаточно одного укола.

Первоначально препарат рекомендовался для вакцинации людей в возрасте до 30 лет. Теперь его применение одобрено для возрастной категории от 18 до 60 лет.

Что касается эффективности российских вакцин, то статистические данные убедительно говорят об их высокой надежности.

На выходных край получил 81,6 тыс. доз «Спутник V». Линейка вакцин от коронавируса на Ставрополье представлена всеми четырьмя зарегистрированными в России препаратами.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в больницах Ставрополья регулярно проводятся проверки кислородного оборудования, систем подачи кислорода, а также дополнительные инструктажи персонала. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Большинство линий подачи кислорода в больницах были выполнены еще в допандемийный период.