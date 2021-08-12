Уголовное дело в отношении ООО «Электрон» о незаконном сборе средств за электроэнергию передано в следственное управление СК РФ по Республике Дагестан

Основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение компании «Россети Северный Кавказ»

Прокуратура Республики Дагестан вынесла постановление об изъятии уголовного дела в отношении ООО «Электрон» из производства следственного управления МВД по Республике Дагестан и передаче его для дальнейшего расследование в следственное управление СК РФ по Республике Дагестан. Основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение компании «Россети Северный Кавказ» в адрес УФСБ России по Республике Дагестан о проведении проверки правомерности действий должностных лиц ООО «Электрон».

ООО «Электрон» — независимая энергосбытовая компания в Дагестане — на протяжении длительного периода времени осуществляет незаконный отбор электроэнергии из сетей ПАО «Россети Северный Кавказ» и ее реализацию. С 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года компания «Электрон» без договора с «Россети Северный Кавказ» (гарантирующий поставщик электроэнергии в Дагестане) незаконно реализовала электроэнергию в объёме почти 135 млн кВт.ч. общей стоимостью свыше 301 млн рублей.

Таким образом, компания «Электрон» подвергает риску потребителей, с которыми были заключены договоры энергоснабжения без правовых оснований, и осуществляет продажу не принадлежащей ей электроэнергии, увеличивая потери в сетях «Россети Северный Кавказ».

Вопросы о недопустимости незаконного отбора электроэнергии со стороны

ООО «Электрон» из сетей «Россети Северный Кавказ» неоднократно поднимались в течение последних нескольких лет на различных уровнях, в том числе на совещаниях как с региональными, так и с федеральными властями. В свою очередь «Электрон» продолжает целенаправленно уклоняться от заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в установленные действующим законодательством срок, усугубляя сложившуюся ситуацию.

Все меры ПАО «Россети Северный Кавказ» направлены на защиту интересов своих потребителей и обеспечение надежности их энергоснабжения. Компания действует в рамках законодательства и стремится к разрешению сложившейся ситуации. В настоящее время единственным вариантом урегулирования данного вопроса является заключение прямых договоров энергоснабжения между «Россети Северный Кавказ» и конечными потребителями.