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Общество12 августа 2021 12:07

Уголовное дело в отношении ООО «Электрон» о незаконном сборе средств за электроэнергию передано в следственное управление СК РФ по Республике Дагестан

Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение компании «Россети Северный Кавказ»

Основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение компании «Россети Северный Кавказ»

Прокуратура Республики Дагестан вынесла постановление об изъятии уголовного дела в отношении ООО «Электрон» из производства следственного управления МВД по Республике Дагестан и передаче его для дальнейшего расследование в следственное управление СК РФ по Республике Дагестан. Основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение компании «Россети Северный Кавказ» в адрес УФСБ России по Республике Дагестан о проведении проверки правомерности действий должностных лиц ООО «Электрон».

ООО «Электрон» — независимая энергосбытовая компания в Дагестане — на протяжении длительного периода времени осуществляет незаконный отбор электроэнергии из сетей ПАО «Россети Северный Кавказ» и ее реализацию. С 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года компания «Электрон» без договора с «Россети Северный Кавказ» (гарантирующий поставщик электроэнергии в Дагестане) незаконно реализовала электроэнергию в объёме почти 135 млн кВт.ч. общей стоимостью свыше 301 млн рублей.

Таким образом, компания «Электрон» подвергает риску потребителей, с которыми были заключены договоры энергоснабжения без правовых оснований, и осуществляет продажу не принадлежащей ей электроэнергии, увеличивая потери в сетях «Россети Северный Кавказ».

Вопросы о недопустимости незаконного отбора электроэнергии со стороны

ООО «Электрон» из сетей «Россети Северный Кавказ» неоднократно поднимались в течение последних нескольких лет на различных уровнях, в том числе на совещаниях как с региональными, так и с федеральными властями. В свою очередь «Электрон» продолжает целенаправленно уклоняться от заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в установленные действующим законодательством срок, усугубляя сложившуюся ситуацию.

Все меры ПАО «Россети Северный Кавказ» направлены на защиту интересов своих потребителей и обеспечение надежности их энергоснабжения. Компания действует в рамках законодательства и стремится к разрешению сложившейся ситуации. В настоящее время единственным вариантом урегулирования данного вопроса является заключение прямых договоров энергоснабжения между «Россети Северный Кавказ» и конечными потребителями.