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Общество12 августа 2021 13:17

Жителей СКФО предупредили об аномальной погоде

Температура в регионе поднимется до 37 39 градусов
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии температура поднимется до 37−39 градусов. Об аномальной погоде жителей СКФО предупредил Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Тем временем сегодня, 12 августа на территории Ставрополья прогнозируется дождь, шквалистый ветер. Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в ночь на 12 августа на Ставрополь обрушился очередной ливень со шквалистым ветром.

В результате разгула стихии в ЕДС города зафиксировали 68 происшествий. Среди них падение деревьев и веток, обрывы проводов, подтопления зданий и частных домов.