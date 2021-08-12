Губернатор Ставрополья поручил обеспечить бесперебойное снабжение COVID-госпиталей кислородом

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с главным врачом городской клинической больницы №2 города Ставрополя Мариной Костровской.

Обсуждены вопросы, связанные с функционированием на базе учреждения коронавирусного госпиталя — в этом режиме больница работает с начала пандемии.

По словам Костровской, с приходом третьей волны коронавирусной инфекции количество госпитализаций больных с COVID-19 возросло. Число пациентов, ежедневно находящихся на стационарном лечении в госпитале, увеличилось за последнее время на 10%. Весь коечный фонд обеспечен подачей кислорода.

Сегодня больницу обслуживают 2 кислородные станции, на случай нештатных ситуаций также создан резервный запас кислорода.

Для бесперебойного снабжения им госпиталя по поручению Губернатора в больнице идет установка кислородного газификатора, который сможет работать автономно.

- Рисковать жизнями людей мы не можем. Нужно иметь 100-процентную гарантию того, что кислород у нас есть всегда. Прошу вас совместно с Минздравом обеспечить установку необходимого оборудования в оптимальные сроки, - нацелил губернатор.

Аналогичные возможности по поручению главы региона прорабатываются и для других COVID-госпиталей края.

Обсуждены также вопросы, связанные с обеспечением больницы индивидуальными средствами защиты для медицинских работников и лекарствами. Как сообщила главврач, они в наличии в достаточном количестве.

Активными темпами идет прививочная кампания среди сотрудников больницы. По словам Марины Костровской, вакцинация проводится на регулярной основе, в сутки прививаются до 80 человек из числа сотрудников и их семей. До конца этой недели планируется обеспечить вакцинацию 95% персонала больницы.