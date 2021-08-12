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Общество12 августа 2021 15:02

В Ставрополе за сутки коронавирусом заболело 70 человек

Число зараженных в краевом центре достигло 12858
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Ставрополе за сутки коронавирусом заболело 70 человек. Число зараженных в краевом центре достигло 12858.

На сегодняшний день Ставрополь лидирует по числу зараженных в крае. На втором месте оказался Невинномысск, там за вчерашний день заболело 27 человек.

На третьем месте – Минераловодский городской округ. Там диагноз подтвердился у 21 человека.

- Остановить пандемию поможет только вакцинация. Прививки против коронавируса первым компонентом вакцины в нашем крае сделали 594 тысячи человек, а 491 тысяча из них уже завершили иммунизацию, получив и второй компонент. В резерве в крае более 100 тысяч доз вакцины первого компонента. Прививочная кампания продолжается. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился утром к землям региона Владимир Владимирова.