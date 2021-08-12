В Ставропольском крае из горящего дома спасли родителей и семерых детей

Инцидент случился ночью 12 августа в селе Долины Минераловодского городского округа. Там в одном из частных домов произошел пожар.

В жилище оставалась многодетная семья. Пожарные оперативно эвакуировали жителей, двоих взрослых и семерых детей в безопасное место. Но на этом проблемы не закончились.

На кухне, к которой стремительно подступало пламя, оставался подключенный газовый баллон. Вот-вот мог произойти взрыв.

Но пассовцы успели отключить опасный баллон и вынести его во двор. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы региона. Сейчас устанавливается причина пожара.