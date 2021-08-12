Киллеру Аслану Гагиеву отказали в переносе рассмотрения дела во Владикавказ

Верховный суд России отклонил апелляцию стороны защиты Аслана Гагиева. Его дело продолжит рассматривать Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону.

Гагиев возмутился, что его будут судить в военном учреждении и потребовал перенести рассмотрение в другой суд во Владикавказе. Однако его просьбам ответили отрицательно.

Напомним, Аслан Гагиев по прозвищу Джако подозревается в организации преступного сообщества, трех банд, шести убийств и незаконном обороте оружия. И это лишь немногие его преступление - по данным следствия, он воздвигнул настоящую преступную империю на Северном Кавказе.

Джако носит титул самого жестокого киллера в России.