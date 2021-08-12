Экс-главу Левокумского округа заподозрили в незаконном выписывании премий самому себе

В пресс-службе Левокумского районного суда сообщили, что бывший глава муниципалитета подозревается в превышении должностных прав. По данным следствия, он начислял себе незаслуженные премии и присвоил более 700 тысяч рублей.

Анатолий Токарево с 2013 по 2017 годы подавал фиктивные документы на выплаты премий самому себе из бюджета городского округа. Так он получил 763 тысячи рублей госденег, не имея на это никаких прав.

Токарев пройдет по статье "совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления". Рассмотрение дела назначено на 18 августа.