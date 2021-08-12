Житель Кабардино-Балкарии получил 9 лет колонии за пропаганду терроризма

В пресс-службе Южного окружного военного суда сообщили, что житель КБР получил 9 лет колонии сразу по трем статьям: организация террористического сообщества и участие в нем, содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.

По данным следствия, он, отбывая наказание, склонял сокамерников к участию в террористической деятельности.

- Установлено, что подсудимый в период отбытия уголовного наказания с 2015 г. по 2017 г. в исправительном учреждении в Калмыкии участвовал в террористическом сообществе, созданном из числа осужденных, - сказано в сообщении ведомства.