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Происшествия12 августа 2021 19:30

Житель Кабардино-Балкарии получил 9 лет колонии за пропаганду терроризма

Он, будучи в тюрьме, склонял сокамерников к участии в запрещенной организации
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе Южного окружного военного суда сообщили, что житель КБР получил 9 лет колонии сразу по трем статьям: организация террористического сообщества и участие в нем, содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.

По данным следствия, он, отбывая наказание, склонял сокамерников к участию в террористической деятельности.

- Установлено, что подсудимый в период отбытия уголовного наказания с 2015 г. по 2017 г. в исправительном учреждении в Калмыкии участвовал в террористическом сообществе, созданном из числа осужденных, - сказано в сообщении ведомства.