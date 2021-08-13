В Железноводске 13 августа в котельной взорвался газ

Фото: пресс-служба регионального управления МЧС России

Инцидент произошел сегодня, 13 августа, в котельной на улице Ленина в Железноводске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. По данным ведомства, в результате один из трех котлов был деформирован, а в здании выбиты стекла.

Как уточнили в пресс-службе краевого управления МЧС, погибших и пострадавших нет. Сейчас котельная продолжает работу, используя один котел из оставшихся двух. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Ранее в жилом доме Пятигорска 12 августа произошел хлопок газовоздушной смеси. Инцидент случился в пятиэтажке на улице Кузнечная 8 а. Сообщается, что в квартире на первом этаже повреждено балконное остекление.

По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллончика. Никто из жильцов дома, к счастью, не пострадал.