МегаФон нарисовал портрет молодого абонента на Ставрополье

Среди молодых пользователей смартфонов подавляющее большинство отдают предпочтение операционной системе Android – 74 %, еще 24 % выбирают iOS

В Международный день молодежи — 12 августа, аналитики МегаФона выяснили, как выглядит среднестатистический молодой пользователь мобильной связи на Ставрополье. Данные показали, что ему 32 года, он предпочитает смартфон на операционной системе Android и активно общается в мессенджерах.

Эксперты телекома проанализировали, как пользуются мобильной связью абоненты в возрасте от 14 до 35 лет. В России люди именно этого возраста попадают в категорию «молодежь». Выяснилось, что молодые люди - это 24 % клиентов МегаФона в регионе. При этом большинство из них 1986-1989 годов рождения.

Среди молодых пользователей смартфонов подавляющее большинство отдают предпочтение операционной системе Android – 74 %, еще 24 % выбирают iOS. На остальные операционки приходится всего 2 % пользователей, среди них 26 человек используют довольно редкую в нашей стране BlackBerry OS.

Интересна статистика самых популярных моделей гаджетов в молодежном сегменте. Несмотря на абсолютное лидерство аппаратов на Android, первые строчки рейтинга занимают сразу 2 телефона на iOS. Это объясняется большим разнообразием на рынке моделей на операционной системе Android.

Топ моделей смартфонов: Apple iPhone 11; Apple iPhone 7; Samsung Galaxy A51; Samsung Galaxy A50; Huawei Honor 10 Lite. У молодых абонентов потребление интернет-трафика растет быстрее, чем в среднем по краю. Каждый третий скачанный в регионе Гигабайт приходится на пользователей этой возрастной категории. В среднем один молодой человек в 2021 году использует 81 Гигабайт информации из сети. Ожидаемо, что большую часть трафика он расходует на мессенджеры, социальные сети, видеоконтент.

- С начала этого года на Ставрополье наши инженеры провели модернизацию более 120 базовых станций LTE, большая часть из них - в небольших поселках региона, в том числе с населением до тысячи человек. Фокус на небольшие населенные пункты взят не случайно, ведь там тоже живут активные пользователи мобильной связи, в том числе и молодежь. А значит скоростной мобильный интернет и хорошее покрытие должны быть везде, - комментирует Александр Большаков, технический руководитель МегаФона в Ставропольском крае.

Благодаря обновлению сети мобильный интернет МегаФона на Ставрополье в первом полугодии 2021 года ускорился на 30 %. По результатам независимого исследования компании Ookla средняя скорость скачивания информации составила 35 Мбит/с – это рекордный показатель в регионе.