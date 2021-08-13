Еще 12 ставропольцев скончались от коронавируса за сутки

Число выписанных пациентов увеличилось еще на 186 человек. Так, за весь период с болезнью сумели справиться уже почти 59,2 тысячи пациентов.

Общее количество тестов на COVID-19, сделанных за весь период, свыше 2 миллионов 277 тысяч исследований. Выявленные случаи заражения берутся на контроль. Заболевшим оказывается медицинская помощь.

Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 341 человека. Число зараженных достигло 68905. За сутки от ковида скончались еще 12 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии скончались 2010 человек.

- Остановить распространение инфекции должна помочь вакцинация. Прививки в крае уже сделали 600,4 тысячи человек. Иммунизационная кампания продолжается. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.