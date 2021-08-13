Арбитражный суд Дагестана согласился с позицией ПАО «Россети Северный Кавказ»

Напомним, что ООО «Электрон» не урегулировало договорные отношения по купле-продаже электроэнергии в соответствии с законодательством

Арбитражный суд Дагестана отменил принятые ранее обеспечительные меры, запрещающие ПАО «Россети Северный Кавказ» отключать абонентов, перешедших на обслуживание к

ООО «Электрон» и осуществляющих бездоговорное потребление электроэнергии, фактически подтвердив обоснованность действий Гарантирующего поставщика – ПАО «Россети Северный Кавказ».

Напомним, что ООО «Электрон» не урегулировало договорные отношения по купле-продаже электроэнергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и, соответственно, не имеет права распоряжаться электроэнергией в интересах потребителей.

ПАО «Россети Северный Кавказ», действуя в строгом соответствии с законом, продолжит работу по пресечению неправомерных действий недобросовестных участников рынка электроэнергии.

Гарантирующий поставщик будет добиваться введения в судебном порядке обеспечительных мер, запрещающих ООО «Электрон» осуществлять сбор денежных средств за электроэнергию с потребителей, а также наложения ареста не ранее незаконно полученные ООО «Электрон» средства потребителей в рамках возбужденного уголовного дела.