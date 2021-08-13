Как подобрать хорошие шины и диски на автомобиль: рассказывает официальный дилер SKODA в Минводах

Всю самую необходимую информацию официальный дилер SKODA в Минводах собрал для вас в одном материале

Каждый второй опытный автолюбитель считает себя экспертом в области шин. Но одного водительского стажа в этом вопросе мало, уверяет официальный дилер SKODA в Минеральных Водах. Вместе со специалистами «СтрелаАвто» разбираемся, какие шины покупать, как не нарваться на подделку и отличить литые диски от кованых.

Начнем с того, что в России лишь два издания профессионально занимаются сравнительными тестами шин - дорогим и невероятно хлопотным делом. Это «Авторевю» и «За рулем». По мнению экспертов SKODA, доверять их результатам можно и нужно. Пишут дельные вещи о покрышках в немецких журналах. Но в их статьях не учитывается специфика российских дорог и предпочтения наших автомобилистов. В Европе не проводят испытаний на проходимость и не крушат шины о препятствия, проверяя прочность боковин.

Поэтому всю самую необходимую информацию официальный дилер SKODA в Минводах собрал для вас здесь.

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЕ ШИНЫ?

Автолюбители часто спрашивают: покупать старые шины со скидкой или только новые? Отвечая не этот вопрос, специалисты SKODA указывают, что за последние двадцать лет прогресс в развитии потребительских свойств шин замедлился. Можно подумать в таком случае, что новейшие модели не сильно отличаются от выпущенных ранее. А значит и переплачивать совсем необязательно. На самом же деле, выбирая старую версию, вы рискуете купить залежавшиеся на складе покрышки, предупреждают представители SKODA. А их состав зачастую уже менее эластичный - задубевший, что ухудшает плавность хода, акустический комфорт и сцепные способности.

Эксперты популярного европейского производителя советуют покупать шины со свежей датой производства. На боковинах современных покрышек всегда можно найти четырехзначный номер в овальной рамке (часто - рядом с буквами DOT): первые две цифры - неделя производства, вторые - год. К примеру, 1021 означает, что шины произведены на десятой неделе (с 1 по 7 марта) 2021 года. Шины трехлетней давности брать можно. При нормальном хранении они мало отличаются от «свежеиспеченных». Но если им уже больше пяти лет, то только с хорошей скидкой. А вот покупать комплект по скидке из «остатков» специалисты «СтрелаАвто» не советуют. В будущем вы рискуете просто не найти такую же шину под замену.

ШТАМПОВАННЫЕ, ЛИТЫЕ ИЛИ КОВАНЫЕ: КАКИЕ ДИСКИ ЛУЧШЕ?

Перейдем к выбору дисков, которые правильно называть «колесами». Самые дешевые - штампованные. Их изготавливают из стального листа методом штамповки и сварки и устанавливают на базовые версии автомобилей. Самые прочные и поэтому дорогие - кованые. Самые разнообразные по дизайну - литые. По прочности они уступают кованым, поэтому стоят меньше. Но из-за их внешней схожести литые диски нередко пытаются продать под видом кованых. Важно запомнить: на литых колесах маркировка гладкая и выпуклая, а на кованых цифры и символы набиты-насечены.

При этом эксперты SKODA обращают внимание, что у штампованных стальных колес есть достоинства помимо низкой цены. Например, при ударе, наезде на препятствие или попадании в яму на асфальте они сминаются, чем гасят удар, защищая шину и элементы подвески. К тому же такие диски легче править, чем легкосплавные. Но многие автопроизводители, включая SKODA , не советуют восстанавливать колеса с нарушенной геометрией — ни стальные, ни литые, ни кованые. Потому что диск, скорее всего, уже не будет безопасным, как на момент выпуска.

Кстати, не у всех производителей автомобилей в коллекции запасных частей и оригинальных аксессуаров есть кованые колеса. SKODA, например, честно заявляет, что ее легкосплавные колеса — литые, зато проверенного качества. Поэтому лучше выбирать оригинальные диски. Конечно, они дороже таких же «со стороны». Но зато оригинальные диски прошли обязательную сертификацию производителя.

Заметим, что машины SKODA очень популярны в Германии. И все колеса, которые вы получаете вместе с автомобилем или приобретаете через официальных дилеров, отвечают самым строгим европейским стандартам. Обратим внимание, что в коллекции оригинальных аксессуаров SKODA представлены десятки колесных дисков разного размера, дизайна и цвета. И все модели самого высокого качества.

Чего не скажешь о так называемых «репликах». Внешне такие диски зачастую очень похожи на те, что предлагают автопроизводители. Но по сути это узаконенная подделка, качество которой, порой, оставляет желать лучшего. Бесспорно, можно найти достойные продукты от компаний с хорошей репутацией. Однако велик риск потратиться впустую, купив не годные образцы от неизвестных китайских фирм. При покупке оригинальных колес вы однозначно избегаете такой лотереи.

Приобрести качественные шины и диски, а также получить консультативную помощь специалиста можно у официального дилера SKODA в Минеральных Водах «СтрелаАвто» по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 «Кавказ», здание 1, строение 1.

Телефон: +7 (87922) 65353. www.strela-avto.ru