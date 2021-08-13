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Общество13 августа 2021 12:29

В Пятигорске дороги вокруг Машука закроют для машин

На этих участках поставят выдвижные железные столбы, которые будут преграждать путь
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Пятигорске будут закрыты для движения дороги вокруг Машука и к вершине горы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. На этих участках поставят выдвижные железные столбы, которые будут преграждать путь.

Известно, что они появятся в четырех местах. Проехать по дорогам смогут только спецтехника и полицейские. Также путь окажется свободен для специалистов, работающих в организациях зоны ограничения.

Территории установки столбов оснастят видеокамерами. Также внедрят систему распознавания государственных номеров.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе 14 августа развернется традиционная ярмарка выходного дня. На этот раз она откроется по адресу: ул. Лазо, 127. Субботняя ярмарка продлится с 08:00 до 16:00.

Местные производители представят покупателям широкий ассортимент товаров по доступным ценам.