Губернатор Ставрополья после жалоб потребовал проверить рост цен на газ

Губернатор Ставрополья поручил проверить обоснованность роста цен газ в связи с поступающими в его адрес обращениями.

- Получаю много возмущенных сообщений по поводу резкого подорожания пропана на заправках в крае! Полностью разделяю все эмоции, которые наши земляки по этому поводу испытывают. Такие ценовые кульбиты возмутительны, - написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм. Губернатор Ставрополья дал поручение во взаимодействии с ФАС проверить вопросы ценообразования.

- О результатах – напишу, - подытожил глава региона.