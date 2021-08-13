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Общество13 августа 2021 12:35

Губернатор Ставрополья после жалоб потребовал проверить рост цен на газ

Владимир Владимиров получил много возмущенных сообщений по поводу резкого подорожания пропана на заправках в крае
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Губернатор Ставрополья поручил проверить обоснованность роста цен газ в связи с поступающими в его адрес обращениями.

- Получаю много возмущенных сообщений по поводу резкого подорожания пропана на заправках в крае! Полностью разделяю все эмоции, которые наши земляки по этому поводу испытывают. Такие ценовые кульбиты возмутительны, - написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм. Губернатор Ставрополья дал поручение во взаимодействии с ФАС проверить вопросы ценообразования.

- О результатах – напишу, - подытожил глава региона.