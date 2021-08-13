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Происшествия13 августа 2021 12:43

На Ставрополье сторонника ИГ * приговорили к 11 годам колонии строгого режима

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Силовики задержали Мурада Абдуллагаджиева, причастного к участию в деятельности МТО «Исламское государство» *.

Выяснилось, что злоумышленник, став сторонником международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) * и присягнув ее лидеру, находившемуся в Сирии, планировал преступления террористического характера на территории Ставрополья.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Суд, приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима.

*Запрещена на территории РФ по решению Верховного суда