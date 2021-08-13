До конца августа на Ставрополье в стационарах развернут более 4030 коек для лечения COVID-19

Для формирования коллективного иммунитета в регионе должно быть привито не менее 1,3 млн человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Третья волна коронавируса, с которой столкнулся Ставропольский край сильно отличается от предыдущей второй волны. Большие опасения сегодня вызывает возрастная группа от 40 до 60 лет.

Более того, от 70% до 90% поступающих в стационар пациентов – это кислородозависимые люди, течение болезни у них проходит более тяжело. Об этом сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Ставрополья Наталия Звягинцева.

По словам спикера, сейчас в стационарах края для лечения COVID-19 развернуто 3 889 коек, к 25 августа добавится еще 149. Если ситуация будет осложняться, предусмотрен резерв в 125 мест.

Как стационарные, так и амбулаторные больные получают полный комплекс лечения. Большую помощь в доставке лекарств, особенно в сельской местности, ставропольским медикам по-прежнему оказывают волонтеры. Министр здравоохранения края Владимир Колесников на днях еще раз обратился к главам территорий с просьбой подключить добровольцев к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Вчера в минздрав РФ от региона была направлена очередная заявка на получение лекарственных препаратов для амбулаторных COVID-пациентов на сумму более 50 млн рублей. Поставка лекарств, а также вакцины ведется регулярно, все вопросы логистики отлажены.

- На сегодняшний день в край за все время поступило 699,2 тыс. доз – это все четыре отечественные препарата. В последнее время значительные партии составляет «Спутник Лайт». После третьих клинических испытаний эта вакцина может использоваться для граждан до 60 лет. Кроме того, она широко используется сегодня для повторной вакцинации, которая в крае развернулась довольно широко, - отметила Наталия Звягинцева.

Для формирования коллективного иммунитета в регионе должно быть привито не менее 1,3 млн человек. На сегодняшний день первый компонент получили более 600 тыс. человек, то есть около 45% от общего числа.

С 20 августа Ставропольский край начинает получать вакцину против гриппа. То есть к вакцинации против коронавируса, добавляется уже традиционная вакцинация против гриппа, которой также подлежит не менее 60% взрослого населения.