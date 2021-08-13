Супермаркеты, туризм наращивают онлайн-продажи, а покупка обуви возвращается в офлайн

Компания МТС изучила, как изменились траты ставропольцев в онлайн за последнее время. Исследование основывалось на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка на Ставрополье. Сравнивались первое полугодие 2021 и предыдущего годов.

На основе анализа собственных данных МТС Банка аналитики выделили топ-5 категорий, где покупатели активно расплачиваются в сети. Конечно, это доставка товаров из супермаркетов, турагентства, сервисы знакомств, аптеки и даже заказ мебели.

Специалисты отмечают, что в магазинах одежды рост онлайн-продаж значительно снизил свой темп. В магазинах обуви - наблюдается отрицательная динамика – количество транзакций упало на треть.

Приобретение турпутевок, лекарств и мебели, покупка продуктов питания и товаров первой необходимости, которые еще несколько лет назад подразумевали только офлайн-продажи, сегодня продолжают плотно закрепляться в онлайне.

Сначала рост онлайн-оборотов происходил за счет отсутствия офлайн-альтернатив во время периода самоизоляции во втором квартале прошлого

года, а затем — за счет появления новых удобных сервисов.

Дорвались до отпуска

По итогам второго квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый значительный прирост по количеству транзакций в онлайне показали турагентства – в 7,4 раза. Средний чек при этом снизился на 8% до 18 900 рублей. Для жителей России открылось несколько зарубежных направлений, наблюдалось значительное оживление внутреннего туризма, также сами агентства переориентировались на онлайн-общение с путешественниками. Снижение среднего чека аналитики банка связывают с недоступностью из-за ограничений дорогостоящих курортных стран.

Без примерки - никуда

Магазины одежды и обуви, которые прошлой весной были лидерами по росту онлайн-продаж, откатились обратно в традиционный формат торговли. Во втором квартале прошлого года по сравнению с первым кварталом 2020 года количество транзакций выросло в 7,8 раз. В магазинах обуви наблюдается отрицательная динамика — количество онлайн-транзакций во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года стало меньше на 33%. Также в обеих категориях наблюдается ощутимое снижение среднего чека: на одежду – 17% до 1430 рублей, а на обувь – 20% до 5110 рублей.

Курс на дейтинг

В топ-3 категорий по росту онлайн-платежей год к году также сервисы знакомств – увеличение в 5,2 раза. Средний чек на сервисах знакомств вырос почти в 2 раза до 830 рублей. Кстати, в полтора раза увеличилась доля женщин, пользующихся платными услугами сервисов знакомств.