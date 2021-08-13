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Происшествия13 августа 2021 13:56

Летевший из Ташкента в Минеральные Воды пассажир устроил на борту самолета скандал

Злоумышленнику грозит арест на срок до 15 суток
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Транспортные полицейские в аэропорту Минеральных Вод наказали пассажира, который хулиганил во время полета.

Самолет летел из Ташкента в Минводы, когда герой истории стал оскорблять другого пассажира. Между мужчинами завязался словесный конфликт.

Правоохранители доставили 41-летнего жителя ближнего зарубежья в дежурную часть линейного отдела полиции.

Против него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Санкции этой статьи предполагают максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.