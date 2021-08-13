Компания «ЕвроХим» подарила детям сотрудников первоклассные ранцы

Исполнительный директор «Невинномысского Азота» Сергей Клявлин поздравил малышей с новым ответственным этапом в их жизни и пожелал успехов в учебе

Еще 14 лет назад на «Невинномысском Азоте», входящем в минерально-химический холдинг «ЕвроХим» Андрея Мельниченко, зародилась акция дарить детям сотрудников подарки.

По инициативе администрации и профкома предприятия 154 будущих первоклассника перед началом нового учебного года получили портфель с канцелярскими принадлежностями и мешком для сменной обуви. Акция прошла как праздник во Дворце культуры химиков.

Исполнительный директор «Невинномысского Азота» Сергей Клявлин поздравил малышей с новым ответственным этапом в их жизни и пожелал успехов в учебе. Ребят развлекали герои сказочного королевства - аниматоры в костюмах карамелек. Дети разгадывали загадки и участвовали в конкурсах. Родители с балкона зрительного зала любовались происходящим.

Вручение ранцев прошло в конце мероприятия. В портфелях ребята нашли все необходимое для творчества: альбомы для рисования, цветной картон и цветная бумага, карандаши и фломастеры, ручки, краски, пластилин, кисточки, ножницы, подставка под учебники, блокноты для записей и многое другое.

Первоклассная акция на «Невинномысском Азоте» обрадовала не только будущих школьников, но и их родителей, потому что существенно помогла подготовить детей к учебному году.