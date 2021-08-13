На Ставрополье банда из 9 человек ответит за организацию азартных игр

В Кировском городском округе 9 человек подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с января 2019 по апрель 2021 года злоумышленники на территории Кировского городского округа организовали азартные игры, где извлекли доход в особо крупном размере.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Сейчас в помещениях клуба проводятся обыски, правоохранители изъяли компьютерную технику. Расследование уголовного дела продолжается.